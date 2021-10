Wanda Nara apoyó el mensaje de Belén Francese contra el descargo de la China Suárez: "Más extensa la explicación, más grande la mentira"

El escándalo que surgió entre Wanda Nara y la China Suárez a raíz del “desliz” que cometió Mauro Icardi al intercambiar con ella mensajes en las redes, “irreproducibles” según Rodrigo Lussich, y eso dividió las aguas en la farándula. Muchos integrantes del ambiente artístico local se encolumnaron detrás de una y otra a través de mensajes que dejaron en las redes sociales, como Belén Francese, que se pronunció abiertamente en Twitter contra la actriz y obtuvo el apoyo de Wanda.

Todo surgió luego de que la China Suárez decidiera, de manera inédita, emitir un comunicado a través de las redes sociales, luego de que varias marcas y auspiciantes decidieran retirarla de sus publicidades. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído sus palabras: que están separados o separándose y que no había conflictos”, escribió la China en uno de sus párrafos.

“Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres, que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, agregó la actriz en su descargo.

Más sobre este tema Fuerte reclamo de Mariana Brey a China Suárez: "¡¿Cómo que no chequeaste si Mauro Icardi estaba con Wanda Nara?!" Yanina Latorre, sobre el comienzo del romance de China Suárez y Benjamín Vicuña: "Venían copulando desde el inicio de la película"

"Una vez te puede pasar que te comes un mega verso. Dos, tres, cuatro, cinco (veces)... y de gente pública que ves todo, menos (una) crisis... ¡Qué largo todo! Cuando más extensa es la explicación, más grande es la mentira. Siempre mi corazón con Wanda", escribió Belén Francese. El posteo generó varios comentarios en las redes sociales pero lo más importante es que obtuvo el aval de Wanda Nara, que le marcó un “me gusta” al texto.