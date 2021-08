La Voz Argentina: Jacinta Sandoval rompió el silencio y habló de los rumores de su escandalosa pelea con Jéssica Amicucci

Cansada de los rumores, Jacinta Sandoval contó si es verdad que discutió muy fuerte con su excompañera del "Team Montaner", Jéssica Amicucci, luego de que la joven quedara eliminada del certamen que ambas compartían, La Voz Argentina (Telefe).

“Mientras estoy trabajando, me están llegando links de gente que me pasa noticia’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento Jéssica y yo”, expresó a través de sus stories de Instagram sobre la versión que afirma que casi se habría agarrado a las piñas con su compañera.

Y aclaró que el rumor es mentira: "Esas son puras boludeces porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data".

Para dejar bien en claro que tienen buena onda, la participante del reality mostró una conversación que tuvo con su excompañera a través de los mensajes directos de Instagram en el que ambas se felicitaban por el duelo que dejó afuera a Jéssica.