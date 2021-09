Viviana Saccone quedó totalmente descolocada con una inesperada pregunta en vivo: "¿Me estás cargando?"

Viviana Saccone reaccionó con sorpresa e incomodidad cuando Pablo Montagna, panelista de Nosotros a la Mañana, le preguntó "¿vos no estás embarazada?", luego de que Julieta Nair Calvo anunciara que se baja de La Academia porque está en la dulce espera.

El encargado de darle el pie al periodista fue Carlos Monti, quien tenía en mente que anoche Flor Vigna dejó el programa de Marcelo Tinelli tras la lesión de Facu Mazzei y Julieta Nair Calvo renunció para priorizar su embarazo: "¿Vos no vas a renunciar a La Academia, no?".

Con convicción, Saccone respondió amablemente que no piensa abandonar el certamen: "No, no voy a renunciar".

"¿No estás embarazada?", le preguntó Montagna a Saccone, tras la renuncia de Julieta Nair Calvo a La Academia porque está en la dulce espera. "¿Me está cargando? ¿Es un chiste o es un halago?", reaccionó Viviana. G-plus

Acto seguido, el panelista la descolocó con una pregunta: "¿No estás embarazada, tampoco?". Seria y tras unos segundos de silencio, Viviana reaccionó con visible incomodidad: "Mirá lo que me hacés decir, ya no podría. ¡Por favor!".

Receptivo de la tensión, Montagna agregó: "Te sorprendiste, Viviana". Y la actriz contestó, desconcertada: "Dije: '¿Qué onda? ¿Me está cargando? ¿Es un chiste o es un halago?".