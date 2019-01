Con más de 30 años de carrera artística, recién en esta temporada Viviana Saccone (50) tuvo su debut en los escenarios de Carlos Paz, con su protagónico en Brujas, un verdadero clásico del teatro nacional. Y lo hizo en condición de soltera. Separada del actor Santiago García Rosa (25) desde agosto de 2018, con quien estuvo en pareja durante cuatro años, la actriz no se resigna a encontrar el amor.

Bella como siempre, Saccone reveló su fórmula para estar espléndida. "No tengo un secreto. El cuerpo cambia y la piel se modifica, de manera cada vez más pronunciada. Trato de estar atenta, pero no soy obsesiva. Si aparece algo pienso que tendré que darle más duro a la gimnasia, sin que eso me quite el sueño. Además, practico yoga. Es mi actividad de cabecera desde los seis años. Me gusta porque es una disciplina súper completa, trabajás cuerpo, mente y espíritu”, le contó a la revista Gente.

Madre de Alegra (14) y Serena (12), fruto de su relación con Federico Palazzo, Viviana se refirió a la soledad: “Estoy sola y me llevo muy bien con eso. Soy una mamá ocupada. Estoy muy presente en cuerpo y alma en todas las actividades de mis hijas y eso me lleva mucho tiempo. En mis horas libres me gusta leer y escribir. Igual, me encantaría volver a tener un compañero de vida. Pero no se fuerza, llega o no. Y si aparece tiene que ser disfrute absoluto, sino, no me interesa”.

A dos semanas de cumplir los 51 (el 28 de enero), Viviana Saccone confesó: “Lo que me asusta es la muerte. Esto de ir cumpliendo años me va acercando indefectiblemente a una zona que… quisiera que no llegara nunca”.