Viviana Canosa volvió a fulminar a L-Gante tras su detención: "Hace apología total de varios delitos"

Viviana Canosa volvió a apuntar muy fuerte contra L-Gante luego de que el cantante de cumbia 420 fuera detenido acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad.

"Lo que hace L-Gante es apología total de varios delitos. Las canciones, cuando las escuchás, hablan de las drogas, de ir contra la autoridad, de las minas, los sicarios... No comparto y no es un tema personal con él, la verdad es que no", expresó la conductora, contundente, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Además, opinó que lo "usaron políticamente. "Cristina (Fernández) lo usó políticamente cuando dijo que le dio la computadora. Al pibe no se la habían dado, la compró. Es que, L-Gante, la primera nota que hizo en México o Miami, fue conmigo en A24, y a partir de ahí me decían 'es un pibe súper escuchado', y cuando empecé a escuchar las letras dije 'esto es un montón'", planteó, con firmeza.

E hizo una tajante aclaración. "A mí me parece genial que la gente vaya y pague una entrada para verlo... Lo que no me parece es que cante el himno con la nuestra, esa es la parte que yo discuto. Después, que cada uno haga y escuche lo que se le da la gana", cerró, precisa.

¿CÓMO SERÍAN LAS AMENAZAS DEL ENTORNO DE L-GANTE AL DENUNCIANTE?

Segal dio detalles sobre las supuestas amenazas que habría recibido su cliente.

"'Buchón, te vamos a matar, callate la boca porque te vamos a matar' es la otra, todas son en ese lineamiento", sentenció, muy picante.