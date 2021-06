Viviana Canosa quiere llevar a la Justicia a Jorge Rial por el rumor de romance con el Dipy: "No les tengo miedo"

Cansada de estar envuelta en rumores de romance, Viviana Canosa apuntó muy fuerte contra Jorge Rial sin nombrarlo. ¿Qué pasó? El conductor deslizó que su colega estaría viviendo un affaire a escondidas con el Dipy.

Muy enojada, la conductora hizo un fuerte descargo en su programa. "Me inventan romances, que voy en baúles, que vienen de delivery a mi casa chongos. Me avisaron que un comunicador, obviamente esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija", expresó en Viviana con vos.

Entonces, remarcó que tomó la decisión de llevar al comunicador a la Justicia por haberse "metido" con su hija. "No me operen más y, si quieren seguir operándome, operen. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... No lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija. No me operen más. ¿Decir que un tipo sube a mi casa con un medicamento para mi hija disfrazado de delivery? Basta. Yo voy a seguir con cartas documento”, siguió, enojada.

Los rumores surgieron tras el escándalo del cantante con su ex, Mariana Diarco, quien aseguró que el Dipy “tenía algo con una cincuentona conductora de un programa de TV”.