Viviana Canosa se quebró por una mujer que acampaba en la 9 de Julio: "Me angustia verte con tantos chicos"

El acampe en la avenida 9 de Julio de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social que, entre otros reclamos, piden que el Gobierno declare emergencia alimentaria tuvo a las cámaras de Nada personal, el ciclo político de Viviana Canosa en El Nueve, y la conductora se sensibilizó hasta las lágrimas por el testimonio de una mujer.

Viviana entrevistó a Ana Gamarra, una mujer que tiene un hijo con tuberculosis y contó la dura realidad que vive su familia. Conmovida, la periodista se quebró y pidió que saquen su imagen de la pantalla: “Como mamá no puedo dejar de angustiarme por lo que estoy viendo. Tengo muy clara como es la realidad, pero verte ahí y ver a tantos chicos… ¡Sáquenme de cámara, chicos!”, dijo, con la voz quebrada mientras la cámara mostraba a la gente en el acampe durmiendo con frazadas o calentándose con una fogata improvisada.

"Estoy muy triste. Tu historia de vida es muy fuerte como la de millones de argentinos que no llegan a fin de mes". G-plus

Ana contó cómo es su vida y cómo la protesta fue su último recurso: “Yo soy cooperativista, trabajo en una guardería social donde veo la realidad de cada día. Hay mujeres que están peor que yo. Yo tengo a mi esposo que hace changuitas y yo también hacía limpiando casas de abuelas, pero ahora ellas tampoco tienen para pagar. Primero me bajaron los días, las horas y a lo último me dijeron que ya no vaya más”, relató.

Sensibilizada por la historia de la mujer, Viviana intentó recomponerse: “Estoy muy triste. Hoy escuchaba a mucha gente decir ‘estos negros de mier… copando la calle’, arruinándonos el día, son todos planeros’ y la verdad es que te estoy escuchando y debe haber todo tipo de gente. Tu historia de vida es muy fuerte como la de millones de argentinos que no llegan a fin de mes”, reflexionó.