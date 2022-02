Viviana Canosa defendió con todo al Kun Agüero tras las críticas de Flor de la Ve: "Te banco a muerte"

Con énfasis, Viviana Canosa salió a bancar "a muerte" a Sergio Kun Agüero, y repudió con vehemencia la nota de opinión que Flor de la Ve publicó en Página 12, donde lo cuestionaba por quejarse por el pago de impuestos.

"Flor de la Ve dice lo que dice del Kun, y te banco a muerte, Kun ", exclamó la conductora de Viviana con vos (A24) en un duro editorial.

"Pensaba en esta polémica por los impuestos; Flor de la Ve diciéndole al Kun Agüero cómo tiene que pensar. En el fondo les encanta que la gente sea pobre".

"El Kun Agüeron dejó sus piernas, ahora no sabemos si su corazón, porque tuvo que dejar de jugar al fútbol se ganó la plata trabajando con mérito, con esfuerzo y talento en los mejores estadios del mundo. Es un orgullo", arrancó Canosa.

Súper picante, Viviana continuó contra Flor: "¿Cómo hacés una nota y lo desmerecés? ¿Cómo desmerecés al Kun Agüero que es un ídolo popular? Pero no, ellos aman a Maradona, porque tenés que cag… a trompadas a una mina, violarla, abusarla, joderla. Cag… a todas las minas con las que estás, despreciar a tus hijos, escupir al Papa. Todo eso y sos un ídolo en este país de mierda con gente que piensa así".

"Maradona es intocable, pero Agüero no puede decir 'me jode pagar los impuestos porque voy por la ruta (toda rota) y está todo mal en este país'", agregó provocadora.

En un fuerte alegato final, Viviana Canosa defendió a Kun Agüero y fue lapidaria contra Flor de la Ve: "Lo joden al Kun porque el pibe no tiene derecho a expresar que paga una fortuna (…) para mantener a los que no van a laburar nunca, para los que no laburaron nunca y para los planeros".

"¿Cómo no nos vamos a quejar? ¿Cómo no se va a quejar el Kun? ¿Quién es Flor para decirle al Kun lo que no puede decir en libertad? Que le molesta pagar impuestos porque ve que su plata no va a ningún lado".

LA CRÍTICA DEL KUN AGÜERO SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO QUE DESATÓ EL DEBATE

A mediados de febrero, el Kun Agüero reflexionó en Twich sobre el Aporte Solidario y Extraordinario impuesto al patrimonio que se cobró en 2021 en argentina, que se sumó al impuesto a los bienes personales, con el mal estado de las rutas como disparador.

"A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagás".

"Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?".

Luego de la repercusión de sus declaraciones, el Kun admitió que los impuestos al patrimonio se cobran en muchos países y replicó en Twitter: "Ahora te pregunto, si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingreso en el año, seguís pagando igual. Fui pobre y nadie me regaló nada".

Y en una entrevista con Jorge Rial, el Kun redondeó su idea: “Si vos no tenés ingresos, vos seguís pagando el patrimonio. Si tenés 100, te van a ir sacando de a 2 todos los años".

"Un viejo que se retiró de 70 años, dice no quiero laburar más, tengo patrimonio, no tiene más ingresos. ¿Qué va a estar el viejo, con 70 años, laburando para poder pagar el patrimonio? Es una locura”.