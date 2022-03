Viviana Canosa cruzó con todo a Ángel de Brito y Beto Casella: "Me agotaron y me voy a ocupar de ustedes"

Viviana Canosa miró a cámara en su programa de A24 y arremetió durísimo contra Ángel de Brito y Beto Casella, por los informes que presentan en sus respectivos programas, LAM y Bendita, donde asegura que la critican. Más sobre este tema Polémico descargo de Viviana Canosa sobre Flor de la Ve: "Somos mujeres las que tenemos útero y ovarios"

"Hay una especie de campaña que cualquier pelot... habla de mí. Todos los días De Brito y Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, hablan todos los días en el programa", comenzó diciendo Canosa, sumando en su vehemente descargo al productor de LAM.

"También me voy a ocupar de ‘la Beto Casella’, porque ya me agotaste. Me voy a ocupar de todos", aseguró Viviana, con énfasis.

Cansada de ser blanco de cuestionamientos, Canosa les advirtió: "Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cag... que le responden a los kirchneristas. A ustedes solo les importa esta (la plata)".

LA BRONCA DE VIVIANA CANSOSA CONTRA ÁNGEL Y LAM

"Desde que empezó el programa de este pibe (Chihade), no paran de hablar de mí. Mariano Chihade, te hiciste rico con el gobierno de Macri. Vos y tu mujer, Mariana Fabbiani. ¿Cómo es que viven de un programa de televisión? Yo no puedo", continuó la periodista.

"Chihade, mañana voy a hablar de tu relación con Mauricio Macri, de cómo hiciste la fortuna que tenés, porque vos te metés conmigo como si mi vida no importara. 'Viviana Canosa se pelea con todo el mundo'. No, yo no me peleo con todo el mundo. Ustedes no tienen empatía con nadie", aseguró Viviana.

"Yo defiendo mis ideales y convicciones. Como ustedes no las tienen, les joden las mías. Pongan huevos y hablan, hagan, y no me jodan más. Mañana a me ocupo de todos", anticipó. Luego agregó, filosa: "El marido de Mariana Fabbiani es valijero de Mauricio Macri. Él quiere pelea, vamos a pelear. Porque es muy fácil meterse con una mujer que lo único que hace es trabajar".

"Ustedes me pegan todo el tiempo debajo del cinturón. Yo nunca los cagué. Les presté plata. Tienen poca memoria. Porque laburé con todos", cerró indignada.