Virginia Gallardo rompió en llanto al despedir a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de Intrusos: "Han sido grandes compañeros"

A un año de haber arrancado como la dupla de conductores oficial tras la salida de Jorge Rial, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se despidieron de Intrusos y Virginia Gallardo no pudo contener las lágrimas al dirigirse a ellos en esta nueva etapa.

“Los voy a extrañar. Han sido grandes maestros y grandes compañeros todos. Se los quiero decir. Voy a ser muy breve, les deseo lo mejor y ojalá sea un ‘hasta pronto’”, atinó a decir la panelista con lágrimas en los ojos.

“Yo continúo, así que el lunes me seguirán bancando acá”, agregó, con humor, ya que a partir de la semana que viene Flor de la Ve se hará cargo de la conducción y la tendrá a Gallardo en su equipo.

Por su parte, Lussich se mostró muy agradecido de este paso por el ciclo de América: “Empezamos a sumarle impronta personal. En mi caso, primero como panelista a la hora de traer Los Escandalones al programa en 2020, con Jorge que tuvo una enorme generosidad conmigo para intervenirle el programa", expresó.

Y Pallares añadió: "Pasé en América por todos lados. Hice reemplazos de todos. He tenido mis programas más chiquitos, más grandes. He tenido buenos compañeros. Fui productor periodístico dos años de este programa y he sido muy feliz estos nueve años".