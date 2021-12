Virginia Gallardo recibió un sorpresivo llamado de Mirtha Legrand: "Me has hecho emocionar"

Re contenta por su rol de panelista en Intrusos (América) y también como conductora de los especiales del canal, Virginia Gallardo reveló que Mirtha Legrand la llamó para felicitarla y que ni ahí se esperaba tan lindo gesto.

En el ciclo que conduce Virginia le dedicaron el programa a Mirtha. Entonces, la conductora lo vio y le gustó tanto que la llamó para elogiarla por cómo se maneja al aire.

QUÉ LE DIJO MIRTHA LEGRAND A VIRGINIA GALLARDO CUANDO HABLARON POR TELÉFONO

"Ay, querida, me has hecho emocionar profundamente. Me gusta mucho tu trabajo, sos simpática e inteligente. Te auguro una gran carrera en los medios porque tenés todas las condiciones para seguir brillando. Me sorprendió, Virginia, usted es un 10", contó Pronto que Mirtha le habría dicho a Virginia en su conversación telefónica.

Y le hizo un pedido: "Me gustaría que hicieran una segunda parte del homenaje, ¿será posible?".

Contenta por la alegría de Mirtha, Virginia le respondió con el mismo tono.

"Estoy tan feliz, jamás imaginé que Mirtha me iba a llamar y a decir cosas tan lindas. Es un regalo a mi trabajo y eso me llena de orgullo", cerró.