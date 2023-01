Se viralizaron imágenes de Romina Uhrig haciendo topless en Gran Hermano y estallaron las redes

Apenas Romina Uhrig (34) comenzó la convivencia en Gran Hermano 2022 se puso cómoda, y en las últimas horas se viralizó una imagen suya haciendo toples en el jardín de la casa.

Recostada boca abajo en el césped sobre sobre una toalla y un almohadón, la exdiputada nacional por la provincia de Buenos Aires estaba con su espalda al desnudo para tomar sol sin marcas, aunque de la cintura para abajo estaba con pantalón de jogging.

Y si bien sucedió al principio del reality, cuando María Laura Cata Álvarez todavía estaba en la casa más famosa, las redes sociales explotaron de suspiros, halagos y memes otra vez por el cuerpo de Romina Uhrig.

CUANDO ROMINA UHRIG CONFRONTÓ A ALFA EN GRAN HERMANO 2022 POR QUERER MIRARLA DESNUDA

Por otra parte, Romina Uhrig se había frenado en seco a Walter Alfa Santiago al arrancar Gran Hermano 2022, cuando se negó a quedarse en traje de baño para meterse a la pileta.

Más sobre este tema Pampito en Ciudad: ¿Es verdad que a Romina de Gran Hermano no le alcanza la plata?

"Dale, sacate la ropa", había propuesto Alfa desde el interior de la piscina después de invitarla a meterse al agua.

"No me saco la ropa porque vos me querés ver y me intimidás", había replicado Romina a Alfa para luego quedarse a la sombra de la galería del jardín.