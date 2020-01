El video de Mariana Brey, furiosa en la playa con un hombre que fumaba cerca de su beba: "Flaco, es sentido común"

Las tranquilas vacaciones familiares de Mariana Brey se vieron alteradas tras protagonizar una acalorada discusión con un hombre en una playa de Pinamar. La panelista de Los Ángeles de la Mañana difundió el video del picante entredicho playero, cuando le pedía a su vecino de carpa que no fume a metros de su hija, Juana, de tan solo 8 meses. El señor no tomó a bien su pedido y dio paso a una fuerte "charla" en la que también intervino Pablo Melillo, el novio de Brey.

El áspero ida y vuelta:

Brey: -Vamos desde la ley, no se fuma en las playas de Pinamar.

Señor: -Vamos desde el artículo 1 y desde la sanción que es importante. Vamos a charlarlo a otro lado.

Brey: -Tengo una bebé de 8 meses, flaco.

"Tengo una bebé de 8 meses, flaco. Te estoy pidiendo, nada más, que no fumes al lado de una bebé de 8 meses", le dijo Brey, ante la firme negativa del hombre. G-plus

Señor: -Dale, vení, vamos a charlarlo.

Brey: -Te estoy pidiendo, nada más, que no fumes al lado de una bebé de 8 meses.

Señor: -¿Querés interpretar o no? ¡Pero no sean ignorantes!

Brey: -El ignorante sos vos, que de buena manera te pido que no fumes adelante de mi hija, de 8 meses. Después si vos no tenés sentido común es otro tema. Andá a estudiar abogacía otra vez.

Señor: -Tenés que estudiar para interpretar una ley... Otra cosa no se puede esperar de ustedes. Yo te invitaba a razonar la norma.

"Una norma para que sea oponible tiene que estar publicada y no está publicada. La norma no habla de la prohibición de fumar, si no de no tirar la colilla", se defendió él. G-plus

Melillo: -Pinamar aprobó la ordenanza que prohíbe fumar en la playa.

Señor: -Primero, una norma para que sea oponible tiene que estar publicada y todavía no está publicada. La norma no habla de la prohibición de fumar, si no de no tirar la colilla. Y tercero, no tiene sanción.

Melillo: -Vos tirás las colillas en la arena.

Señor: -No, no tiré ninguna. Las meto en el bolsillo y las tiró ahí. No seas boludo, flaco.

Una vez televisado el material en LAM, Mariana salió al aire desde la ciudad balnearia para explicar con mayor claridad la caótica charla con el hombre que se negó a dejar de fumar, a metros de la menor y de toda la familia.

Más sobre este tema Las primeras vacaciones playeras de Mariana Brey con Juana ¡y teta a libre demanda!: “Disfrutando cada instante”

"Toda mi estadía en Pinamar soporté que esta persona fumara al lado de la carpa. Eran fumadores muy activos. No me preocupa la salud del señor, pero sí la de mis hijos y la de los que estábamos al lado. En una época estaba permitido fumar de esta manera, pero ahora Pinamar sacó una ordenanza municipal que dice que no se puede fumar en las playas de Pinamar. Al principio pensé que era un marketing trucho, porque si no tenían que hacerlo cumplir, y este señor, que es abogado, que sabía de leyes, me tiraba el título por la cabeza. Entonces, yo filmo porque estaba cansada, porque soporté que todos los días lo hicieran. A veces se corrían para fumar, pero sobre los últimos días fumaban ahí. Tampoco me corresponde a mí correr a mi hija, Juana, de donde estaba durmiendo", argumentó Brey, con vehemencia, en una parte de su descargo.