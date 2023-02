En video: Marcos se ganó el cariño de los perritos Moro y Caramelo y ya lo siguen hasta el confesionario

Si bien todos los participantes se enternecieron con el ingreso de dos perritos (a quienes llamaron Caramelo y Moro) a la casa de Gran Hermano 2022, las mascotas parecen haberse encariñado especialmente con Marcos Ginocchio.

Así se pudo ver en varios videos que se viralizaron en Twitter donde muchos fanáticos registraron distintas escenas de los flamantes miembros del reality de Telefe siguiendo por todos lados al joven.

De hecho, después de varios mimos, los perros caminaron por todo el pasillo de la casa hasta el confesionario donde Marcos entró acompañados por ellos, pese a que Camila Lattanzio advirtió que estaban por cruzar la puerta.

PICANTE COMENTARIO DE ALFA SOBRE MARCOS EN GRAN HERMANO 2022

Desde que Camila Lattanzio demostró su interés por Marcos Ginocchio, Walter “Alfa” Santiago comenzó a hacer varias críticas sobre la personalidad del joven al resto de sus compañeros de Gran Hermano 2022. Y las sospechas sobre si no se tratara de un ataque de celos no tardaron en llegar.

En esta oportunidad, Alfa no dudó en compartir su punto de vista sobre Marcos: "Es raro el Primo. Cuando ayer dijo que a los 23 años había tenido una sola novia... yo a los 23 años me había casado, me había divorciado y tenía una hija. Ya había salido con un montón de mujeres", comenzó diciendo el hermanito.

Fue entonces que Julieta Poggio lo interrumpió: "Al Primo se le nota que es re niño. Para mí que eso del jiu-jitsu, que hace él, te cambia la cabeza". Pero, una vez más, Alfa continuó con su descargo: "El Primo tiene la mentalidad de un tipo de cincuenta años. Ninguna duda. Quizás me equivoco, no digo que yo tenga la razón. Es lo que yo veo en él. Nunca se muestra cómo es, nunca usa su voz".

. Yo cuento historias de mi vida, Romina cuenta historias de su vida, ¿qué historia contó él? Yo no tengo ningún amigo que a los 23 años haya tenido una sola novia", cerró Walter , en medio de un ida y vuelta con, Julieta y Camila.