Video: el ataque de risa de Ana García Moritán por las cosquillas de su mamá Pampita

Lejos del escándalo que se desató tras su fuerte cruce con Mar Tarrés, la conductora Pampita enterneció a sus seguidores de Instagram al hacerlos parte de un dulce momento vivido con su hija, Ana García Moritán.

Siempre muy tierna con su familia, la conductora le hizo "upa" a su hijita, fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán, y la sorprendió con cosquillas.

Enternecida por las carcajadas de su hija, Pampita compartió el dulce video a través de sus stories de Instagram. En el clip se las puede ver riendo a carcajadas y unidas, difrutando de un pleno momento madre e hija.

PAMPITA EXPLICÓ POR QUÉ NO APOYÓ LA CAUSA DE MAR TARRÉS

Enojada con la influencer por exponer su charla privada en redes, Pampita argumentó por qué no se sumó al proyecto de crear un hospital veterinario en Córdoba.

"No se sube eso que es privado. Yo le contesté apenas me escribió. Le contesté 'no puedo'. Suficiente con eso. No firmo cualquier cosa que no sé, y no firmo algo que no puedo hacer un seguimiento. Después la gente dona plata, ¿esa plata dónde va? No me gusta que mi firma esté metida en algo que no voy a controlar", dijo Pampita.

"Ella me pone 'firmá ya'. Yo estaba trabajando. No me explicó de qué se trataba. Solo me pidió que firme algo al voleo", finalizó la modelo, poniéndole punto final a la polémica.