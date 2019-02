El miércoles 20, pasado el mediodía, Diego Brancatelli fue foco de violentas agresiones verbales en el shopping Unicenter, al ser reconocido por unas personas que fueron a hacer compras y se molestaron por la manifestación que estaban llevando adelante un grupo de trabajadores de Cencosud.

En ese momento, el periodista de Intratables se encontraba con su hijo Valentín, de dos años, paseando y registrando el reclamo laboral, cuando fue interceptado por una mujer y un hombre. "Acá no podés comprar porque no sos bienvenido. Andá a comprar a la villa. Sos una basura kirchnerista", le dijo uno de los señores que lo increpó.

Indignado por lo ocurrido, Brancantelli narró el episodio en Twitter, junto a un video que muestra el ataque sufrido. "Un momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg. Mientras estos trabajadores pedían por favor que cesen con los despidos, una señora 'bien' empezó a los gritos a increparlos porque, según ella, ‘no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba’. TEXTUAL", escribió el periodista en su primer tweet.

Luego continuó con el relato 2.0: "Cuando intercedo y le digo ‘señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales’, me reconoce y me empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente que le contesté. Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. ¿La seguridad? Nada".

"Ya en la puerta se sumó otro señor mayor. Otro señor 'bien' que me decía ‘vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. váyanse a comprar a la villa. Vagos de mierda. Chorros’. Y a él también le contesté, pero a este lo grabé (me di cuenta tarde)", describió Diego.

Conforme con su accionar y defendiendo su ideología política, Brancatelli concluyó: "A mí no me van a callar. Menos cuando hay compañeros luchando por llevar un plato de comida a su casa. Esta sociedad está enferma. Existe gente de mierda como esta, que le molesta la protesta porque interrumpen su paseo, o quien cree que no podemos compartir un shopping con ellos por negros".