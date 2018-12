Dueño de un bajo perfil, un mes atrás Victorio D’ Alessandro se convirtió en protagonista de un chimento bomba: en Confrontados aseguraron que el galán habría vivido un affaire con Pampita.

Indignada, la top salió a desmentir la información: “¡¡Mentira total! ¡Que los de 'Sugar' hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí! Vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo. ¡Ni lo conozco!", le escribió en Twitter a Rodrigo Lussich, conductor del ciclo.

Por su parte, D’ Alessandro se había llamado a silencio… hasta ahora. En diálogo con Catalina Dugli en su ciclo radial Agarrate Catalina, el protagonista de Sugar aclaró: “A Carolina la he cruzado porque lo conozco a Pico, tengo buena relación con él, no sé tal vez filtraron eso y se habrán equivocado. Pero no lo sé”, dijo sobre la buena relación que tiene con Pico Mónaco, con quien Pampita está en plena reconciliación.

“Mucha atención no le presté, trato de no engancharme porque mi carrera va por otro lado. Prefiero ser noticia por mi trabajo. Lo otro lo respeto pero nunca me enganché ni me interesa tampoco”, agregó Vico.

Además, reveló que no está solo: “Estoy conociendo a alguien. Estoy muy bien. No quiero decir más nada porque no quiero quemar cómo vienen las cosas”.