Entre tanta confusión, versiones y especulaciones tras su llamado al 911 para denunciar a Javier Naselli (54) por “violencia verbal”, el miércoles Vicky Xipolitakis (32) enfrentó a la prensa antes de llevar a Salvador Uriel a su primer control con el pediatra tras el parto, sucedido la semana pasada.

De buen ánimo y escudada tras unas amplias gafas de sol, la flamante madre hizo su descargo: "Estoy muy bien. Por mi hijo prefiero no hablar. Lo único que quiero decir es que la Policía es un desastre, porque son cosas íntimas (por las que llamó) y pedí por favor que no se difunda. Por eso no quise hacer una denuncia ni dejar nada. Solo fue como un pedido de ayuda para ese momento. Fue algo de pareja y sentí llamarlos. Que filtren los audios me parece una falta de respeto total, cuando sabían que no quería que se sepa nada. No hice denuncias ni dejé constancias, ni nada. ¿Y me despierto a la mañana con eso, que son cosas privadas? No puedo confiar más en la seguridad".

De ahí en más, Xipolitakis justificó que Naselli no haya regresado a su hogar: "Por mi hijo, no está. Espero que se solucione". Entonces, la periodista de Los Ángeles de la Mañana indagó respecto a una eventual reconciliación conyugal, y Vicky reflexionó: “No sé. No sé, porque hay cosas que para mí no tienen vuelta atrás, pero ojalá todo se solucione por el bebé que tengo”.

“Volví a hablar con Javier, es el papá de mi hijo. Son cosas que pasaron en el matrimonio, lamento que haya salido esto. Tiene un buen corazón, todos tenemos personalidades distintas. Pasa que yo hoy busco mi felicidad y la tengo en mis manos con Salvador”. G-plus

Luego, Xipolitakis descartó radicar la denuncia formal por violencia de género ante la Justicia: “Ya está, está todo bien. Son cosas que pasan”. En ese momento, Maite Peñoñori comentó: “Hubo una mujer que habló, la diseñadora ucraniana, que dijo que Javier te hablaba de mal modo”. Ante el sugestivo silencio y la sonrisa de Vicky, Pablo Layús de Intrusos agregó: “¿Este fue el primer episodio de violencia?”. Entonces, tras una pausa, Xipolitakis relativizó: "Está todo bien, lástima que trascendió, nada más".

Más tarde, la cronista de América Noticias le preguntó si se sentía en riesgo, y ella bajó el tono: “No, en riesgo, no”. A la hora de explicar por qué quiso que Naselli se vaya de la casa, Xipolitakis argumentó: “En este momento necesito paz y felicidad. Cuando algo transgrede, no me parece explotar de esa manera, yo tengo mi bebé en brazos y estoy como una leona”. Por otra parte, reveló: “Volví a hablar con él, es el papá de mi hijo. Son cosas que pasaron en el matrimonio, lamento que haya salido esto. Tiene un buen corazón, todos tenemos personalidades distintas. Pasa que yo hoy busco mi felicidad y la tengo en mis manos con Salvador”.

"Decidí no hacer la denuncia justamente para que no pase todo esto, para que no se sepa. En ese momento no estaba en riesgo, necesitaba paz”. G-plus

Al final, Vicky Xipolitakis manifestó: “No me arrepiento de llamar a la Policía, pero sí me desilusionaron y no los puedo llamar nunca más. Decidí no hacer la denuncia justamente para que no pase todo esto, para que no se sepa. En ese momento no estaba en riesgo, necesitaba paz”.