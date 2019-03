Vicky Xipolitakis muestra el ¡súper equipado y chic! cuarto de su bebé: conocelo

Se define como una mamá intensa, presente y con un corazón enorme. Vicky Xipolitakis (33) le abrió las puertas de su casa a Ciudad y presentó a su primogénito, Salvador Uriel (3 meses).

Además de una larga charla en la que la modelo reveló cómo le cambió totalmente la vida la maternidad y su día a día junto a su bebé, nos invitó a entrar a la habitación del pequeño de la casa.

-¿Sos de las madres que hace mil planes o te dejás llevar por los momentos?

-Pienso todo. La ropa por ejemplo la tengo hasta el año. En cada viaje le fui comprando algo. Todo lo que veo se lo compro. Vivo para él. No quiero que le falte nada. Soy muy de dar y que toda mi gente viva feliz y no le falte nada. No sé si me sobra tanto pero eso me hace muy feliz. La vida, aparte, me devuelve todo. Me gusta hacer feliz a la gente que amo.

-Antes vivías casi como una diva, con asistentes y gente que te ayudaba en todo, y ahora vos sos la que está al servicio de tu hijo...

-Sí. Es re loco porque estaba acostumbrada a que me hagan todo, no sé hacer nada por mis propios medios. Y en estos meses me convertí en una "mamá pulpo". Cuando estaba en mi panza, le prometí que siempre iba a tener alegría. Y así estoy haciendo. No nos paramos de reír y de recibir amor constantemente.

-¿Hacés colecho?

-¡Hago todo! Duermo con él, adentro de la cama, al lado de la cama, con la niñera y él, los tres. Había noches en las que no sabía qué hacer: tenía que calmarlo o calmarlo. Llegué a dejarle una ropa mía al lado para que sienta el olor, cualquier cosa. Aunque tenga una niñera, siempre estoy ahí. Él está criado como un principito y tiene sus costumbres. Me ha pasado que vinieran algunas chicas que no entendían eso, entonces no me cerraban. Cada mamá tiene su librito, aunque yo lo tengo todo en la cabeza. Tengo un corazón enorme para él y aprendí a tener paciencia, antes no sabía lo que era eso. Antes quería todo "ya", pero con un bebé aprendés a tener paciencia. Quiero que sea un bebé feliz. Y que herede mi personalidad. Además, elegí ponerle Uriel de segundo nombre porque es mi arcángel, está angelado y quiero que tenga esa protección. Como yo, que me llamo Victoria Jesús. Dicen que los nombres marcan la personalidad y yo creo que va a ser un salvador, muy angelado.

¡Entrá vos también y mirá el cuarto del hijo de Vicky Xipolitakis!