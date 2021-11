Vicky Xipolitakis contó con qué famoso le gustaría vivir un romance: "Germán Martitegui es una fantasía pendiente"

Vicky Xipolitakis admitió que le gustaría vivir un romance con Germán Martitegui. En No Es Tan Tarde, la mediática habló del reconocido chef y confesó que es su fantasía pendiente.

“Me parece que querías contestar la 8 y esa es, ¿con qué famoso local fantaseaste? Local, porque muchas tiran Brad Pitt, Ricky Martin, pero es local”, le dijo el conductor de la emisión de Telefé.

Entonces Vicky admitió: “Ay, me encantaría decir alguien de acá para hacerlos sentir bien. ¿Lucas me gusta alguien argentino? Alguien argentino que no sea Martitegui. La verdad no tengo”.

Finalmente, Paoloski le preguntó si Germán Martitegui entra en sus fantasías y la invitada respondió con una sonrisa. “A mí me gusta enamorarme. Bueno él sí, Germán es una fantasía pendiente”.

LA ESPECIAL CONFESIÓN DE GERMÁN MARTITEGUI SOBRE VICKY XIPOLITAKIS

Germán Martitegui habló a corazón abierto hace un tiempo de Vicky Xipolitakis e hizo una sincera confesión. El jurado del reality show de cocina admitió que ella logró cosas impensadas para él.

“Ella me ayudó a mostrar mi lado más humano”, reconoció el chef en una visita a Cortá Por Lozano al hablar del paso de la mediática por MasterChef Celebrity.