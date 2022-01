Verónica Lozano recordó picante el paso de Nicole Neumann por Cortá por Lozano: "Era medio vagoncha"

El repaso de Verónica Lozano por los seis años de Cortá por Lozano incluyó una ácida referencia a Nicole Neumann. "Se fue, tenía ganas de irse. Era medio vagoncha, sí. Se tomaba muchos días… Pero bueno", reconoció la conductora.

El disparador fue la pregunta de Vicky Xipolitakis sobre qué panelista no volvería a convocar, y si bien Vero se mostró abierta a volver a recibir a excolegas, desde la producción hicieron sonar Déjame soñar, el tema que Nicole había cantado para la serie Amigovios.

"Ponen a la Nicole, no, no sea malos... Porque es subtitulado con la música también. Nicole no, se fue, tenía ganas de irse", aclaró Lozano.

"El grupo se va autoregulando, cuando alguien a lo mejor no la pasa muy bien o tiene otra propuesta mejor, obviamente, elige irse", reflexionó Vero.

VERÓNICA LOZANO BLANQUEÓ CÓMO SE LLEVA CON NICOLE NEUMANN

A casi dos años de la abrupta salida de Nicole Neumann de Cortá por Lozano, en su momento Verónica Lozano se quejó: "Se fue de vacaciones dos semanas y no tenía permiso del canal ni de la productora. La verdad es que me enojé mucho cuando se fue de vacaciones sin avisar".

Y luego había especificado: "No tuvo ganas de quedarse si Jimena Barón era la conductora del programa".

Entonces, este lunes Vero enfatizó la buena onda que mantiene con Neumann a pesar de todo: "Es divina. Nos seguimos en redes, nos likeamos y todo. Connie Valente (N del R: una productora) le cuidaba las nenas".