La conductora dio más detalles de la partida de la modelo de Cortá por Lozano y no ahorró en elogios con Jimena Barón.

En febrero, Nicole Neumann se fue de Cortá por Lozano, sin eludir la polémica. Ese mes, Verónica Lozano se fue de vacaciones a Nueva York y la reemplazó Jimena Barón, actriz y cantante con quien la modelo se negó a compartir trabajo, más allá de que ella desmintió esa versión.

"Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa", dijo Vero esta semana, confirmando en primera persona el resonante rumor.

"No quiso estar mientras conducía Jimena. Nosotros, en la productora, creemos que la ley tiene que ser pareja para todos... Acá hay reglas que ya están establecidas". G-plus

Sin embargo, su testimonio no quedó ahí y dio más detalles, en los que no ocultó su malestar por la conducta laboral de Neumann y halagó el desempeño de Barón al frente de su programa.

"¿Nicole se fue enojada?", le preguntó Nancy Duré, para Teleshow.com a Lozano, y ella fue sincera en su respuesta: "Sí, es una pena. Fue una decisión de ella. No quiso estar mientras conducía el programa Jimena Barón, esa es la verdad. Nosotros, en la productora, creemos que la ley tiene que ser pareja para todos. El ciclo es de este modo y hay que adaptarse. También es verdad que, si ella no quiere, está en todo su derecho a no asistir. Pero acá hay reglas que ya están establecidas".

Más sobre este tema Verónica Lozano blanqueó el verdadero motivo de la desvinculación de Nicole Neumann: "Se fue porque..."

Luego, Vero no escatimó en elogios para con Jimena: "El programa se vio bárbaro y midió muy bien. Ella nunca había conducido y lo hizo hermosamente. Supo generar climas, porque es un ciclo en el que hay que pasar por diferentes situaciones que no son agradables para después girar al humor o al baile. Y ella lo hizo fantástico".