Vero Lozano contó que volvió a dormir con el Corcho Rodríguez: "Está bueno ir y venir cuando uno tiene ganas"

En septiembre del 2020, Vero Lozano reveló que, en pandemia, había decidido dejar el lecho matrimonial que compartía con Jorge “Corcho” Rodríguez para mudarse a la habitación de su hija Antonia, donde podía disponer de su tiempo tranquilamente porque “él estaba en otra”.

“La pandemia me la pinchó pero ponele una vez cada diez días”, dijo Lozano sobre su promedio íntimo con su pareja. “Hace 12 años que estamos con Jorge. De hecho, ahora estamos durmiendo separados porque en un momento en el que yo estaba laburando en la primera etapa me culpaban de que tenía covid”, señaló en Cortá por Lozano.

Cuando le preguntaron si iba a implementar tener habitaciones separadas con Rodríguez, Lozano contó que: “todavía no, pero te digo que es una buena decisión post pandemia. Estoy con mi compu, veo las series que quiero ver, él ve lo que quiere ver. No está nada mal así que creo que de esta pandemia se pueden sacar cosas interesantes”, reconoció.

VERO LOZANO HABLÓ DE SU REGRESO A DORMIR CON CORCHO RODRÍGUEZ

La semana pasada, Vero habló con Ximena Capristo sobre su buena performance íntima con Gustavo Conti, y Costa le preguntó a la conductora si había vuelto a dormir con “Corcho” Rodríguez a más de un año de sus declaraciones.

"Sí, volví al lecho nupcial. En pandemia me había ido con Antonia porque quería ver mis series y mis cosas, y él estaba en otra. Ahora volví porque cada tanto vuelvo. Está bueno volver, e ir y venir cuando uno tiene ganas: los fines de semana, algún día en el medio, o a la mañana temprano", contestó Lozano.

Cuando Ximena Capristo le aconsejo el método de las casas separadas, Lozano no descartó la idea. "Es una buena fórmula, si se puede. Igual nada garantiza nada y mirá lo que pasó con Mia Farrow y el otro (por Woody Allen). No hay fórmulas, pero lo importante es ser honestos y no defraudarse", señaló la conductora.