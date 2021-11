Vero Lozano confesó qué le dijo a Luciano Castro sobre Flor Vigna: "Gordo, qué lindo lo que te estás comiendo"

Súper relajada por su romance y su presente tras lanzarse como cantante, Flor Vigna visitó Cortá por Lozano en donde habló de su presente sentimental con Luciano Castro. Vero Lozano, con su humor habitual, confesó que le dedicó una divertida frase al actor cuando se dio a conocer el noviazgo.

“¿Él te escribió primero? A mamá le tenés que contar todo”, empezó indagando la animadora, pero Flor mencionó que Vero con Luciano “son reamigos”. ¡Y ahí la conductora se despachó!

“Sí, lo re conozco al gordo. Le dije ‘gordo, ¡qué lindo lo que te estás comiendo!’”, lanzó, tentadísima y haciendo que se ría la flamante cantante. “¡Te lo juro! ¡Y, sí! ¡Me encantás, Flor! Aparte ya estaban separados, no era algo ‘turbolandia’”, la elogió.

Flor Vigna relató cómo fue su “cita accidentada” con Luciano Castro

“Nos encontramos en un re lindo momento. Me escribió él, merendamos”, recordó la recordada figura de Combate, pero Vero se mostró súper irónica. “¡Ay, qué lindo! ¿Tomaron la ‘chechona’?”, arrojó, jocosa. “Yo soy cag…. Porque si era a la noche pensaba ‘cómo hago si quiero rajarlo’”, reveló.

En ese momento, la bicampeona del Bailando contó cómo fue su primera cita con el actor…¡que tuvo un gran inconveniente! “Compré yo la merienda por delivery y encima me quedé encerrada. Salí a abrir, renerviosa, media hora antes. Agarrá la merida y el budín y se me cerró la puerta”, recordó.

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares ‘guachi guau’ y como se me cerró la puerta, la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto. No le dije ‘ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”, aseguró.

“Pensaba tirarme todo encima, hasta que me quedé encerrada afuera. Vino mi madre a socorrerme, pero tuve media hora menos de producción. Así que me conoció en un estado muy hippie que estuvo bueno”, se sinceró.