"Van a entrar más familiares": otra sorpresa para los cuatro finalistas de Gran Hermano

Lejos quedaron los días en los que Gran Hermano era un reality que se promocionaba como “el del aislamiento real”, ya que en las últimas semanas la producción decidió dejar el reglamento de lado para hacer ingresar a más familiares.

“El aislamiento de Gran Hermano es 100% real. De verdad no salen, no agarran el celular, no interactúan con otras personas, más allá de algún invitado especial, como entró el Diego en el mío”, dijo Gastón Trezeguet en una entrevista con radio La Once/Diez.

Asimismo, el actual panelista de El debate de Gran Hermano comparó el reality con El Hotel de los Famosos y aseguró que “la confusión está en que no es lo mismo”. “Entran camarógrafos, especialistas en tal cosa, tienen horarios. Te lo venden como encerrados, pero no tiene nada que ver. No me parece que esté 24 horas aislada esa casa”, señaló.

GASTÓN TREZEGUET REVELÓ QUE ENTRARÁN MÁS FAMILIARES DE LOS FINALISTAS DE GRAN HERMANO

Hace un mes, la puerta de Gran Hermano 2022 se abrió para seis familiares de los participantes que pululaban entonces por la casa, y de esta manera el reality logró obtener un soplo de aire de dos semanas en la que los recién ingresados compitieron por una moto.

Pero ahora, Trezeguet reveló que Julieta Poggio, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares no estarán tan solos en las dos semanas que quedan por delante hasta la gran final del reality que nadie en Telefe quiere que llegue a su conclusión.

“Estamos en condiciones de informar que esta semana van a entrar los familiares de todos los participantes que quedan dentro de la casa, es decir, de los finalistas”, Gastón Trezeguet en A la Barbarossa.

“Ay las hijas de Romina”, dijo Analía Franchín, en referencia al rumor que viene circulando en las redes sociales hace días y que Santiago del Moro desmintió este domingo. “Estén atentos, todo puede pasar, el reencuentro más esperado se viene pronto por Gran Hermano”, adelantó Trezeguet.