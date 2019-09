Valeria Lynch reveló si ya tuvo propuestas tras la separación... ¿y pasa algo con el líder de Attaque 77?

Envuelta en un escándalo, Valeria Lynch confirmó públicamente que su relación con Cau Bornes llegó a su fin. Y aunque el hombre dijo que la separación se trataba de una "movida de prensa", la cantante aclaró que ya no quiere saber nada con su exmarido.

Rápidamente, a Valeria se la vinculó sentimentalmente con el líder de Attaque 77, Mariano Martínez (sí, se llama igual que el actor). Y para ponerle fin a la especulaciones, en diálogo con la revista Pronto se dispuso a aclarar los tantos.

"¿Estás empezando una nueva historia?", le preguntaron en el semanario. Sincera, la cantante respondió: "No, me encantaría, pero no pasa nada. Obvio que me gustaría enamorarme de nuevo, ¿a quién no le gusta el amor?".

En la misma línea, le consultaron si el rockero le parece "atractivo". Algo incómoda, Valeria intentó esquivar la inquietud del periodista. "Ay, no, esa pregunta no. No puedo decir nada porque realmente no pasa nada. Menos con Mariano, por favor. Somos amigos", aclaró.

En otro tono, más entusiasmada y divertida, Lynch cerró la entrevista contando que ya la llamaron señores a partir de la noticia de su separación y que tiene pretendientes. "¿Sabés que sí? ¡Un montón! Pero estoy recién separada, ni se me cruza por la cabeza pensar en rearmar mi vida amorosa", concluyó.

¡Tiempo al tiempo!