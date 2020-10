Valeria Lynch reveló un dato clave que desembocó la 'guerra' con Patricia Sosa: "En realidad nunca escuchó mi audio"

“Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. (…)”, disparó Patricia Sosa contra Valeria Lynch a principio de agosto en Intrusos. La furia de Patricia se debió a que Valeria había sufrido problemas técnicos en un recital que iba a dar a principios de agosto vía streaming, y que reprogramó para el mismo día, horario y plataforma que el de Sosa y su banda.

Frente a esta situación, Patricia se había comunicado con Valeria, quién le prometió que "iba a ver cómo solucionarlo para que nos beneficie a las dos”. Aunque la respuesta se demoró de más en llegar y la esposa de Oscar Mediavilla habría cortado la conversación de forma abrupta: "Terminé mi diálogo por WhatsApp diciéndole que viendo que no pudo hacer nada le dejaba la fecha, que sea muy feliz y que Dios la bendiga mucho. Se la dejé pero ni por ella ni por mí, sino por la gente que había sacado dos entradas para el mismo día. Entonces, ella me empezó a escribir y no quería saber más nada... Me bajó un telón y la bloqueé”.

A casi dos meses del conflicto entre las artistas, Valeria dio su propia versión de los hechos y reveló en una nota con Mitre Live: “La realidad es que nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos (Patricia y Oscar Mediavilla) diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon. Tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Pero más allá de eso, creo que fue una desinformación".

“Nunca supo qué íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”, reveló Valeria Lynch sobre su frustrada negociación con Patricia Sosa, quien en su momento había contado que Valeria solo había accedido a adelantar media hora su evento para que no se pise tanto con el suyo.