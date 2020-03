Valeria Archimó, sugerente tras el rumor de affaire de Guillermo Marín y Sol Pérez: "Me quedó la duda"

En julio de 2019, Guillermo Marín anunció públicamente su separación de Valeria Archimó, tras 8 años de amor y una hija en común, Ámbar. Desde entonces, el fruto de su relación y el trabajo los mantuvo unidos.

Cada uno por separados en el plano sentimental, la bailarina visitó Intrusos y habló de su recuperación emocional, tras el dolor que le provocó el fin de la pareja, y fue muy sugerente al momento de contestar sobre los rumores que vincularon a Marín con Sol Pérez.

"Yo en su momento no me lo imaginaba. Ellos lo niegan. Ahora, somos grandes, yo no me quiero poner una venda adelante (de los ojos). Pudo haber pasado. Tal vez no pasó nada". G-plus

"Estamos separados. Guille es libre de hacer lo que quiera. Yo ya hice mi duelo y no volvería con él como pareja. Sé que vamos a estar vinculados (por nuestra hija), pero lo tengo superado. Somos los papás de Ámbar y quiero criarla con amor. Él puede rehacer su vida y estar con cualquiera. Él me pregunta si yo estoy con alguien", dijo Archimó, con firmeza.

Luego sembró dudas al referirse a la versión que salió a la luz, inmediatamente tras conocerse su separación de Guillermo, sobre un supuesto affaire del empresario con Sol Pérez: "No tengo ganas de decir nada. Yo en su momento no me lo imaginaba. Ellos lo niegan. OK, lo niegan. Ahora, somos grandes, yo no me quiero poner una venda adelante (de los ojos). Pudo haber pasado. Tal vez no pasó nada. Tal vez. Pero ya está. En su momento me pegó mal porque pudo haber pasado cuando él estaba conmigo. Los rumores venían de antes, de cuando estábamos juntos. Ahí te duele, no te gusta".

Antes de cerrar el tema, Valeria agregó: "Yo no me enojé con Sol. Ella me mandó mensajes en su momento, pero no le contesté (buena onda). Me quedó la duda. Cuando hay un run run…", finalizó, picante.