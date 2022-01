Valeria Aquino, la ex del Polaco, realizó polémicas declaraciones contra Barby Silenzi: "Como mamá, es un desastre"

Valeria Aquino habló de su relación con Barby Silenzi en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live y dejó en claro que entre ellas no hay vínculo alguno.

“No tengo relación ni la voy a tener. Para mí cuando más lejos mejor, como mamá para mí es un desastre, ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto”, expresó tajante la ex del músico.

Así, Aquino hizo hincapié en la actitud del Polaco: “Uno puede como mamá hablar y puedo aceptar las disculpas, vos me tocás a mi hija y no poder hacer algo y que mi ex pareja haga la vista gorda, no”.

EL MOTIVO POR EL QUÉ VALERIA AQUINO NO PERDONA A BARBY SILENZI Y AL POLACO

Valeria Aquino, ex del Polaco y madre de su hija Alma contó tiempo atrás una fuerte interna familiar que tiene con Barby Silenzi debido a una situación que habría tenido con la menor.

Es que la bailarina le habría hecho un desplante a la pequeña en medio de un festejo familiar por no querer sacarse una foto con ella: “La nena se sintió mal, se angustió y nos tuvimos que ir de la casa de su papá”.

"Yo soy distinta a la hora de estar con los nenes, sean míos o de mi ex pareja. Hay que tener amor y respeto por ellos". G-plus

“Me dolió esa situación como mamá porque yo soy distinta a la hora de estar con los nenes, sean míos o de mi ex pareja. Hay que tener amor y respeto por ellos”, aseguró Aquino en aquel entonces.