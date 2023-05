Valentina Ginocchio busca casa en Argentina para vivir con su novio y pidió ayuda a sus seguidores

Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, pidió ayuda a sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram para encontrar una casa donde vivir en Salta.

“Estoy buscando un lugar temporario para vivir en Salta Capital. En lo posible casita amueblada o departamento. Cualquier información de dueño directo me es útil y se los súper agradecería”, escribió.

Actualmente, Valentina está en Argentina junto a su novio, Alexis Amato, un francés con quien hasta hace poco convivía en Francia. El joven es diseñador de sitios web y creador de contenidos digitales.

Cabe recordar que la hermana de Marcos participó en Gran Hermano 2022 al entrar como uno de los familiares de los participantes y despertó un montón de emociones en quien luego se consagró como el ganador.

MARCOS GINOCCHIO HABLÓ DE SU SUPUESTO VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ TRAS LOS RUMORES

Tras los rumores de buena onda entre la China Suárez y Marcos Ginocchio por coincidir en una fiesta, el ganador de Gran Hermano 2022 hizo referencia a los trascendidos.

“Estuviste en la Bresh y en las redes sociales te relacionaron con la China Suárez…”, le dijeron desde LAM y él contestó: “Estuve en la fiesta”.

“No sé si querés decir o aclarar algo...”, insistió el cronista y Marcos sentenció tajante: “No, no”.