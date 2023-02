¡Última semana! Pichu Straneo se despide de Mar del Plata con su obra "Pichu vende humo...r"

Su talento para despertar las risas de quien lo mira y su espontaneidad para llevar a cabo cada sketch que se aprecia en los programas a los que se presenta, hicieron que Pichu Straneo se gané el corazón del público.

Y para aquellos que no quieren perderse a este artista uruguayo en su máximo esplendor, todavía hay tiempo de conseguir las entradas para "Pichu vende humo...r", la obra que encabeza en el Teatro San Martín de Mar del Plata.

El humorista estará al frente de las últimas tres funciones que se llevarán a cabo desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de marzo, y su espectáculo promete hacer reír a grandes y chicos con el sello propio que le imprime a su show.

Más sobre este tema Divertido momento de Pichu Straneo al revelar el origen de su apodo: "Cuando nací, mi papá me dijo 'parece un pichicho' porque era muy peludo"

Días atrás, Pichu había dado una entrevista a Clarin.com donde reveló por qué por qué no está con Sergio Gonal encabezando “Yo soy tu amigo infiel”, la comedia que estrenaron juntos el año pasado en el Multiescena: “Ya teníamos el Teatro San Martín para hacer la obra, pero él tuvo una peritonitis muy fuerte, se estaba recuperando y no llegaba con las fechas. Entonces, para que no pierda el lugar, le dije 'si querés yo me ofrezco a hacer algo, hace un montón que no voy a Mar del Plata, y a mí me serviría para despejarme y laburar'", explicó.

Y cerró, feliz por este proyecto: “Esta es la primera obra que nace de mí, pero de casualidad, porque yo soy un loco al que le gusta trabajar en equipo, no me gusta estar solo, por eso le propuse a Juanjo Salce que se sumara y así surgió”.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.plateanet.com.