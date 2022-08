Ulises Bueno estalló contra su prima Magui Olave: "Me saludaste como un desconocido"

Ulises Bueno, separado hace poquito de Rocío Pardo, se llevó una estatuilla en los Premios Gardel. Y le dedicó un fuerte mensaje a su prima, Magui Olave, remarcando que le hubiese gustado que ganara algo, pero también haciéndole un fuerte reclamo.

El artista de cuarteto compartió una foto retro con su prima con el objetivo de remarcar que se siente orgulloso de ella por todo lo que creció en el mundo de la música.

"La verdad que anoche me hubiese gustado que los dos ganemos un Gardel, los dos nos sacrificamos mucho por el cuarteto y me pone muy feliz ver tus logros, te lo digo de todo corazón".

"Fui el primero en confiar en vos, fui en contra de varios empresarios por vos... Pero esas locuras me parece que solo las hago yo, ahora que te está yendo bien y cualquiera apuesta por vos, estoy tan feliz de ver cómo ahora tu carrera va ascendiendo y estoy muy orgulloso", le dijo, antes de hacerle un fuerte reclamo.

TREMENDO REPROCHE DE ULISES BUENO A SU PRIMA

Antes de despedirse, el artista reveló que Magui ya no le daría bola.

"Pero si tengo algo para decirte es que te olvidaste de mí, pero no del artista, de tu primo, el que te necesita cuando no está bien".

"Anoche me saludaste como un desconocido y me dolió mucho". G-plus

"Lo entiendo, es el éxito, pero primero somos familia y yo te amo con todo mi corazón. Anoche me saludaste como un desconocido y me dolió mucho, pero bueno, ¿será que la música hoy nos enfrenta? Lamentablemente, utilizo este medio porque no tengo tu número. De mi parte, te hubiera dado el Gardel a cambio de un abrazo", cerró, a puro reproche.

¿Recibirá respuesta?