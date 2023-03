Ulises Bueno y Alejandro Sanz protagonizaron incidentes en el escenario con un final muy distinto

Este fin de semana Ulises Bueno, hermano del recordado Potro Rodrigo, protagonizó un incidente sobre el escenario que culminó de muy mala manera, tal como mostró Gabriela Sobrado en el ciclo MShow (lunes a viernes a las 12.30 por Ciudad Magazine)

Todo comenzó cuando Ulises brindaba un show en el municipio de José C. Paz el último sábado y en determinado momento trató de tocar con su mano a gente del público. Sin embargo, lo que siguió fue una versión arrebatada de “le da la mano y le agarran el codo”, ya que le músico fue arrastrado literalmente abajo del escenario.

En el video que se viralizó en las redes sociales, se ve cómo el músico desaparece en la marea humana mientras se lo escucha gritar: “¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”. El cantante pudo ser rescatado por su personal de seguridad, pero en el medio le fueron arrebatadas todas sus pertenencias.

ULISES BUENO, FURIOSO CON EL PÚBLICO DE JOSÉ C. PAZ LUEGO DE QUE LE ROBARAN SUS PERTENENCIAS DURANTE UN SHOW

“Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”, les dijo el músico a los presentes cuando pudo volver al escenario. “Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, agregó.

El otro que sufrió un gran percance sobre el escenario fue el español Alejandro Sanz, que en un concierto en Guadalajara (México) que tropezó con su guitarrista sin querer y lo tiró al suelo, mientras interpretaba una canción.

Sin embargo, lejos de detener la performance, el músico continuó tocando la guitarra desde el piso, dando muestras de un gran profesionalismo. Sanz se arrodilló junto a él para seguir cantando, ante la mirada y los aplausos del público, y la banda continuó tocando dado que todo se vivió con muy buen humor.