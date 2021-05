El Turco García, lapidario con los famosos que cobran por saludos: "Son unos miserables, yo no los respeto"

Hace algunas semanas se popularizó una app que ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar videos con saludos personalizados de los famosos a pagar en dólares. Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, el Turco García se mostró indignado con este sistema, al punto de calificar a los que aceptaron participar de “miserables” y asegurar que “hay que sacarles toda la plata”.

Frente a Juana Viale, García contó cómo disfruta de la inusitada fama que le brindó MasterChef Celebrity, sobre todo en el público infantil, y la responsabilidad que ello conlleva. “Yo estoy enardecido con la gente que hace esos videos de saludos y los cobra. A mí me llamaron de una empresa para ofrecerme grabarlos por 35 dólares y llevarme el 10 por ciento. Y también me ofrecieron ir a un cumpleaños por 1000 dólares y me llevarme 500”, contó el exfutbolista ante la sorpresa de la conductora, que aseguraba que no sabía nada de la app.

“Me llamaron a mí y les dije ‘no papito’ pero no por quedar bien. Yo soy de barrio y somos conocidos por la gente. Yo soy un agradecido, entonces ¿cómo le voy a cobrar a un tipo al que, gracias a él, yo soy conocido”, se preguntó García, frente a la mesa de Juana.

“Me llamaron a mí y les dije ‘no papito’ pero no por quedar bien. Yo soy de barrio y somos conocidos por la gente. Yo soy un agradecido, entonces ¿cómo le voy a cobrar a un tipo al que, gracias a él, yo soy conocido” G-plus

Sergio Lapegüe se mostró muy de acuerdo con el pensamiento del Turco García, pero le señaló que “igual tenemos que respetar a todos”. “Yo no los respeto. Son unos miserables. Yo no voy a dar nombres, pero lo mandé a mi hijo a que le escriba a una de esas personas de la app para pedirle un saludo y esa persona le dijo: ‘Lo lamento, pero no te lo puedo hacer porque lamentablemente tenés que pasar por esta app porque si no me hacen juicio. ¡Hay que sacarles toda la plata! La verdad, es una vergüenza”, concluyó el exfutbolista.