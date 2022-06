La tristeza de Mirtha Legrand por su frustrado regreso: "Mi deseo era volver a eltrece, y creo que no se va a poder dar"

La frustrada negociación para que Mirtha Legrand regrese a la televisión, luego de tomarse su lógico resguardo durante la pandemia, entristeció a la diva.

"Mi deseo era volver a eltrece, y creo que no se va a poder dar", se resignó Mirtha en una nota con Socios del Espectáculo a la salida del centenario de la revista Para ti.

Además, la Chiqui se refirió al comunicado de prensa de la productora que comanda Nacho Viale, su nieto, donde enfatizaba que estaban en libertad de acción para negociar con cualquier canal: "Vi el comunicado de Story Lab. Es raro".

Respecto de las negociaciones que Nacho Viale entabló con Adrián Suar, Mirtha Legrand comentó: "Me parece que era lo que correspondía. Nacho hizo todo de buena fe. Adrián me llamó el día anterior (del comunicado) y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo".

LOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN DE ELTRECE CON NACHO VIALE POR MIRTHA LEGRAND

Por otra parte, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron los detalles concretos de la dura negociación entre Adrián Suar y Nacho Viale para que Mirtha Legrand renueve con eltrece, donde estaba desde 2013.

"Obviamente que el deseo de volver a eltrece estaba. Mirtha estaba muy triste en el propio teléfono de Adrián Suar diciéndole que quería estar. Finalmente es la plata lo que traba todo, y cuando decimos la plata, es su familia. Su nieto, que es su productor que no quiso cumplirle a su abuela el deseo de estar en eltrece", arrancó Lussich.

Entonces, el conductor de Socios del Espectáculo detalló: "Pidió un 200 por ciento de aumento para renegociar el contrato 2022, a lo que se venía presupuestando en comparación con el año anterior. A lo cual, estirándose a lo máximo, eltrece propone un 70 por ciento más por sobre lo que se les ha dado al resto de las productoras, como Laflia, Polka, Kuarzo, o las que puedan negociar sus contratos con este canal, que no llegaron a ese porcentaje".

"Así te den la mitad, que sería un 100 por ciento, también estás legísimo de lo que pretendés. Aparte, a la hora de negociar llegar a un 100, cuando en general al resto de las productoras a sido un 55 o 60 por ciento más, lograron un 70 como fin de la negociación. Como tope de gama", continuó.

"Nacho Viale se puso inflexible en no cumplirle el deseo a su abuela en algún punto. Porque el deseo de estar en esta pantalla iba más allá. (…) Exige además una negociación bastante particular en la pauta de PNT, los chivos, dentro del programa. A la hora de negociar, como Nacho no se aseguraba una cantidad específica de PNT para vender, 14, le exige a eltrece que cubra el faltante de venta de PNT".

Al final, Adrián Pallares reveló: "Mirtha Legrand lloró en la comunicación con Adrián Suar, le dijo quiero estar en eltrece".