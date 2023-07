El triste descargo de Lucas Benvenuto tras la entrevista a Jey Mammon: "La sociedad está conmigo, pero me siento solo"

Luego de la profunda nota que dio Jey Mammon a algunos medios, Ángel de Brito se comunicó con Lucas Benvenuto (quien había denunciado al conductor por abuso sexual) y leyó al aire los contundentes mensajes que le hizo llegar el joven.

“A la tarde hablé con Lucas Benvenuto. Le pregunté si tenía una foto de sus 16 años para ver cómo era en ese entonces y me dijo ‘tengo algunas fotos de niño, no de esa edad. Las únicas fotos que tengo de esa edad son las que sacaron los pederastas que estuvieron conmigo’”, comenzó leyendo De Brito en LAM.

"‘Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo, la estoy pasando muy mal. Y si bien el 90 por ciento de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente. Así salga bien o mal todo esto, nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío". G-plus

“‘Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo, la estoy pasando muy mal. Hoy falté a dar las clases de patín (trabaja en Ushuaia)’”, agregó, dejando en claro la tristeza que atraviesa Lucas por estos momentos.

Y cerró: “’Te juro que es muy parecido a cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal. Y si bien el 90 por ciento de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente. Así salga bien o mal todo esto, nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase. No me van a devolver eso”.

KARINA MAZZOCCO SALIÓ AL CRUCE DE JEY MAMMON TRAS SUS DECLARACIONES

Luego de que Jey Mammon volviera a aparecer en los medios después de todo el escándalo que despertó la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Karina Mazzocco tomó la palabra y fue contundente con su opinión al aire.

“Esto está muy lejos de ser un caso cerrado porque, hasta ahora, nosotros habíamos escuchado a Lucas Benvenuto y habíamos creído en él. No voy a hablar por ustedes, yo creo en Lucas Benvenuto, creo en su historia que es de terror y horror”, comenzó diciendo la conductora de A la tarde.

"A VER, POR ESO LUCAS BENVENUTO ES UN TIPO CREÍBLE. ESE ES EL PROBLEMA QUE TIENE JEY PORQUE, HAYA MENTIDO O NO LUCAS, ES CREÍBLE DE ESE MOMENTO HACIA ATRÁS. Y NO LO DIGO YO, LO DICE LA JUSTICIA". G-plus

“Lucas pudo presentar ante la Justicia un montón de pruebas y, de esa manera, hacer que la Justicia accionara contra un montón de delincuentes que cometieron delitos aberrantes contra niños”, agregó.

Y cerró, tajante: “A ver, por eso Lucas Benvenuto es un tipo creíble. Ese es el problema que tiene Jey porque, haya mentido o no Lucas, es creíble de ese momento hacia atrás. Y no lo digo yo, lo dice la Justicia a través de pruebas, de testeos psicológicos, psiquiátricos y de pericias de todo tipo. Lo repito: no lo digo yo, lo dice la Justicia”.