Tripa reveló sin filtros el momento más crítico de sus adicciones: "Llegué a aspirar de la mano de otro"

Hace casi 20 años Tripa tuvo un súbito salto a la fama cuando se consagró en Pop Stars y formó parte de Mambrú, el grupo masculino que sucedió a Bandana. Pero la popularidad se disolvió cuando en 2005 se terminó la banda y Germán Tripel se sumió en el infierno de las adicciones: “Llegué al momento más feo, que fue aspirar cocaína de la mano de otro”.

“Tomaba mucho alcohol y lo sigo tomando porque no siento que tenga un problema con eso, y generalmente iba con mi gente. Mi mejor amigo, otros amigos y con ellos era más contenido porque lo llevaba a su casa. Mi momento más depresivo era cuando estaba solo en el auto volviendo a lo de mis viejos”, relató el cantante en PH.

Entonces, explicó el vacío que intentaba llenar: “Sentía que mi ego, que había sido tan exaltado en su momento ya no estaba, yo me sentía feo, que no servía. No tenía un objetivo (en la vida). Las bandas que más admirábamos nos creían una mier… Y empecé a probar, porque tomaba y me daba resaca, entonces dije ‘a ver este ácido, esta pastilla, este coso’”.

Más sobre este tema "Tripa" habló a fondo de las fuertes adicciones que sufrió tras el final de Mambrú: "Pensé en suicidarme"

En ese punto, el marido de Florencia Otero precisó: “Llegué al momento más feo, que fue aspirar cocaína de la mano de otro. Que después no me gustaba tanto. Era ese éxtasis, y después la depresión horrible, que decía ‘por qué hice lo otro’. Yo piloteándole a mi papá que no tenía nada a mi papá, que me abría el portón a la madrugada, a mi mamá que me miraba”.

Si tenés problemas con las adicciones pedí ayuda al 141

Si tenés ideas suicidas pedí ayuda al 135

Aunque luego Tripa describió su tremendo calvario sin filtros, cuando pensaba en suicidarse. “Mi peor momento fue, y lo hice varias veces, fue en el puente de River, en la Luogones con el auto, de decir ‘cierro los ojos y que pase lo que pase’. Cerraba los ojos antes de doblar por borrachera, pero abría los ojos y me decía ‘sos un cag… que no te animás’”.