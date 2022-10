Tremendo vaticinio de Pitty, la numeróloga sobre el futuro amoroso de Laurita Fernández, previo al video a los besos con Peluca Brusca

En la antesala de la primavera, Pitty, la numeróloga visitó Bienvenidos a bordo y sorprendió a Laurita Fernández con un concreto vaticinio amoroso, que semanas después terminó siendo una realidad.

"¿Estás lista para un nuevo amor? Porque la primavera ya se acerca", le dijo Pitty a la conductora, desconociendo que Laurita había iniciado una relación afectiva con el productor de su programa, Claudio "Peluca" Brusca.

"Siento una energía. Acá no hay solamente una energía de alegría, familiar, de juego. También hay una energía...", continuó, siendo interrumpida por Noelia Marzol: "¿Sexual?".

"También. Y para mí hay algo acá, en el estudio que va a suceder. Hay que hacerse cargo del amor", afirmó la numeróloga, mientras Fernández le hacía caras pícaras a la cámara.

"Una persona que va a aparecer en tu vida. Tiene relación con la producción, con la creación. No va a ser un actor". G-plus

Acto seguido, Pitty afinó su predicción y agregó: "Vos vas a tener un candidatazo. Una persona que va a aparecer en tu vida. Tiene relación con la producción, con la creación. No va a ser un actor. Va a ser una persona que va a estar muy interesada, en vos en poco tiempo. También vas a tener otros candidatos en el entorno laboral".

LAURITA FERNÁNDEZ, A LOS BESOS CON EL PRODUCTOR DE SU PROGRAMA

Esta semana, en LAM pusieron al aire un video de Laurita Fernández, a los besos con Claudio “Peluca” Brusca en un boliche porteño, tras compartir una salida al teatro juntos.

Consultada por dicho material, la conductora y bailarina respondió: "Nada que aclarar de nada. No vi nada. No tengo que decirle nada a nadie. Soy una mujer grande, con mis impuestos al día. No le debo nada a nadie", dijo Fernández en nota con LAM, poniéndole humor a su respuesta.

Luego, más seria, Fernández contestó sin negar la buena onda con su productor más a allá de lo laboral: "Me encanta disfrutar. Estoy liviana por la vida. Estoy muy bien… Hace mucho que quería sentirme así, relajada y disfrutar. Estoy muy tranquila".