El tremendo sincericidio de Paulo Kablan al recordar el nacimiento de su tercer hijo: "De los nervios me salió decir 'qué feo que es'"

Además de la emoción que se vivió este sábado en PH, podemos hablar, también hubo lugar para las desopilantes anécdotas que lograron hacer estallar de risa a todos los invitados de la noche.

Uno de los momentos más divertidos del programa se dio cuando Andy Kusnetzoff quiso saber si Paulo Kablan se había perdido algún nacimiento de sus hijos. Fue entonces que el periodista se sinceró ante las cámaras: “Yo fui padre a los 24 años. A los 25, tuve el segundo y a los 26, el tercero. A los 26 ya era jefe de sección en un diario y tenía tres hijos”, comenzó diciendo.

“Voy al hospital y como se había adelantado el parto de mi mujer ya había nacido mi hijo hacía ya una hora. De los nervios me salió decir ‘qué feo que es’". G-plus

“Lo que pasó con el tercero es que mi mujer se internó porque lo iba a tenerlo por cesárea a las 7 de la mañana y el médico le dijo que se quede para que pase la noche tranquila. Yo estaba con mi suegra en otra ciudad, que no era la mía, con los nenes chiquitos. Entonces me fui con mi suegra y mis hijos chiquitos para que durmieran y yo la iba a acompañar a mi esposa al otro día”, agregó.

Continuando con su relato, Kablan dio detalles de ese instante en el que estaba por dar a luz su esposa: “Me avisan a la madrugada, porque encima no escuché el teléfono porque había trabajado hasta tarde, que se había descompuesto mi señora".

“Voy al hospital y como se había adelantado el parto ya había nacido el bebé hacía ya una hora. Mi mujer estaba saliendo de la anestesia, estaba medio boleada pero algo entendía… y de los nervios me salió decir ‘qué feo que es’. Me pareció horrible, pero me salió. Horrible era yo, y eso me lo reclaman. Quedó esa anécdota”, cerró, ante la sorpresa de todos sus compañeros.

¡Tremendo!