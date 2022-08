Tremendo sincericidio de Locho Loccisano cuando De Brito le preguntó si es adicto al sexo: "Con Majo, sí"

Luego de que Locho Loccisano y Majo Martino decidieran apostar por seguir conociéndose después de participar juntos en El Hotel de los Famosos, el jurado de Canta Conmigo Ahora lanzó un tremendo sincericidio al aire.

Invitado a LAM, Ángel de Brito sorprendió al joven con una inesperada pregunta ante las cámaras en el ciclo de América: “Locho, ¿sos adicto al sexo?”, indagó, sin filtro.

“Con Majo, sí. Soy una persona sexualmente activa, soy joven”, respondió, entre risas, Locho. Sin embargo, ante la repregunta, dejó en claro que no posee ninguna adicción: “No, no soy adicto al sexo… no tengo una adicción al sexo”.

Por último, ante la consulta sobre si ya oficializó su noviazgo con la modelo, Loccisano cerró: “Estamos ahí peleándola. Estamos por definir lo de ser novios. Yo quiero encontrar un momento especial. Cada uno pisa a su forma. Yo piso más despacito, pero más firme también. Me gustaría que la propuesta sea en un lugar romántico. ¡Yo me quiero casar! Nosotros estamos juntos. Cuando estas con alguien y bien, no te dan ganas de estar con otras personas y nosotros estamos bien”.

MARTÍN SALWE DUDA DEL ROMANCE DE LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO

Luego de su relación con Majo Martino terminara de quebrarse en El Hotel de los Famosos, Martín Salwe habló de la relación que comenzó la joven con Locho Loccisano y dio que hablar con sus picantes declaraciones.

“Yo les puedo decir que adentro de El Hotel de los Famosos, Majo era como que se escapaba de Locho, y acá afuera están como juntos. Es raro, no sé, porque adentro no pasaba nada”, comenzó diciendo el locutor en Estamos en América.

“Ahora están juntos. Yo lo entiendo eso, veo las fotos. El otro día, hubo un festejo de la gente del Hotel y fueron los dos juntos y estuvieron a los besos”, agregó, hablando del gran presente que atraviesan los exparticipantes del reality de eltrece.