Tremendo sincericidio de Jimena Barón tras decir que bebió de más: "Estoy harta de ver parejas que funcionan alrededor mío"

El jueves por la noche Jimena Barón salió al ruedo en ShowMatch sin filtro y con unas copas de más. Al menos eso dijo sin rodeo la jurado de La Academia en dos momentos del programa de Marcelo Tinelli, al sentirse conmovida por las historias de amor que fluyen en el piso, como la de Ángela Leiva y el productor Francisco Caivano, y la bella puesta en escena de Julieta Nair Calvo con su compañero Gonzalo Gerber, que la movilizó.

"Ángela, teniendo la chance de cantar hiciste el esfuerzo, tuviste la actitud, de salir de la zona de confort y cantaste canciones en inglés, bailaste, y todo junto es dificilísimo. Vos Jony (Lazarte) no estabas ahí tipo adorno, dando vuelta, lo diste todo. Te quedó hermosa la canción, el look. Jony, ¡sos un fuego! Estoy un poco en pedo. Así que voy a terminar acá. Hoy bebí un poco", dijo Jimena, limitando su verborrágica devolución, tras confesar que bebió alcohol minutos previos a salir al aire.

Luego, el programa continuó su ritmo y salió a escena Julieta Nair Calvo, que emocionó al jurado y Barón lanzó al aire un tremendo sincericidio, al ver el amor que la rodea en plena soltería.

"Juli y Gonza. Me enctanta este equipo. Sabía, Juli, que ibas a ir más por el lado de la actriz, del musical... Lo voy a blanquear, me agarró el pedo melancólico con el video. Estoy harta de ver parejas que funcionan alrededor mío. Harta estoy", declaró la actriz y cantante, sin rodeos y súper sincera, calificando la performance con un 9.

Antes de la devolución, Jimena Barón se había mostrado profundamente sensibilizada con el nacimiento de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, a quienes les dedicó un bello mensaje, en el que sus ojos se empañaron de lágrimas por la felicidad de los flamantes papás.

"Quiero saludar a Caro, me emociona muchísimo todo lo que le está pasando. A Caro la conozco hace poco tiempo, pero quiero decir que es una excelente compañera, persona, trabajadora. Estuvo acá hasta el último día, es una mina que labura desde la mañana, que está súper conectada con los hijos, y eso lo sé porque ahora Momo es amigo de sus hijos. Para mí, fue un día muy emocionante, verla acá, ella siempre luminosa laburando, y en la mañana que parió, y sigue contestando el chat y mira el programa. Me parece una locura de mujer, luchadora, soñadora, trabajadora. Así que no quería dejar de decir que la quiero muchísimo en muy poquito tiempo. Rober me parece un gran tipo también, así que me da una alegría por su historia particular muy profunda. Le quiero mandar un beso gigante", expresó la artista, conmovida.