La One anunció a Mariela López Brown como cronista temporal en Incorrectas , pero lo hizo con un fuerte reclamo.

Fiel a su estilo frontal, Moria Casán comentó en Incorrectas que Mica Viciconte no iba a estar al frente del móvil, en Mar del Plata, y le dio la bienvenida a la notera temporal, Mariela López Brown. Sin embargo, la conductora lo hizo con un tremendo pase de factura en vivo.

"Te voy a demostrar mi generosidad, porque vos diste una información mala, Marielita López Brown. Pero como yo soy una profesional, te voy a permitir estar en mi programa". G-plus

"Tenemos nuestro móvil, hoy no está Mica Viciconte, pero hay otra persona, con la que tuve un problemita. Yo te voy a demostrar mi generosidad, porque otra diría no la quiero a esa. Porque vos diste una información mala, Marielita López Brown. Pero como yo soy una profesional, te voy a permitir estar en mi programa. Vos dijiste que hace dos años, o el año pasado, cuando fui inaugurar Mar del Plata que había vendido 5 entradas. Después te arrepentiste, porque yo iba a mandarte una carta documento... El teatro estaba lleno. Después pediste disculpas. Mala onda. Espero que esta vez des buena información y estás desde la casa de Luciano Castro", dijo la One, poniendo en escena un viejo conflicto con la periodista, que ahora tendrá un espacio en su ciclo.

Sin poner al aire a la notera, Moria concluyó su descargo: "Dicho hecho, que ya es vitange, pero todo lo que entra tiene que salir, sino a la gente le vienen tumores, cáncer... y mirá cómo estoy yo, divina. Así que vamos a hablar de Fede Bal...".