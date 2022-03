Tremendo ninguneo de Gladys La Bomba Tucumana a Mica Viciconte: "¿Quién es? No la conozco"

El enojo de Mica Viciconte con Robertito Funes, por el modo en el que pronuncia su apellido, puso en escena a una vieja enemiga de la actual participante de MasterChef Celebrity 3, Gladys "La Bomba" Tucumana.

Pablo Layus le consultó a la cantante de cumbia por la pronunciación del apellido de Mica y ella le respondió con un letal ninguneo.

"El apellido de Mica Vicciconte, ¿es Viciconte o Vichiconte?", le consultó el notero de Intrusos. Súper picante con la pareja de Fabián Cubero, con quien se sacó chispas en Bailando 2017, La Bomba contestó: "No domino el italiano. Pero ¿quién es? No la conozco. No sé quién es".

"¿Seguro que no la conocés?", le retrucó Layus. Poniéndose en la piel de Charlotte Caniggia, Gladys terminó la nota siendo muy indiferente con Mica: "Como diría mi amiga Charlotte 'no la conozco, no sé quién es'. Un besito".

EL ENOJO DE MICA VICICONTE CON ROBERTITO FUNES

Mica Viciconte fue implacable con Robertito Funes, a quien acusó de enunciar mal su apellido adrede por ser amigo de Nicole Neumann. "Me parece que, como periodista, informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil", empezó diciendo la pareja de Cubero en sus redes.

Luego, agregó: "No diría esto si la situación no se repitiera varias veces. Ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil), y no Vichiconte".