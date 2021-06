El tremendo exabrupto de Charlotte Caniggia a De Brito que enfureció a Pampita en vivo: "No me gusta que digan malas palabras"

Antes de que se conozca qué pareja será la nueva eliminada de La Academia de ShowMatch, Ángel de Brito analizó la performance de Charlotte Caniggia y la participante disparó un fuerte exabrupto que hizo enfurecer a Pampita en vivo.

Luego de que Marcelo Tinelli indagara sobre el desempeño de los equipos en el duelo, donde además de la hija de Mariana Nannis pasaron Débora Pláger y Pachu Peña, De Brito tomó la palabra: “Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando”.

“Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la con… de tu madre. No, lo digo jodiendo. ¡Fue en chiste!”, reaccionó la joven, alertada de lo que generó el comentario del jurado.

Charlotte Caniggia a Ángel de Brito: "Vení acá vos y hace (la performance) vos a ver cómo te sale, la con… de tu madre. No, lo digo jodiendo. ¡Fue en chiste!". G-plus

Tras escucharla, Pampita le salió al cruce: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante le diga la palabrota que dijiste. No es chiste”.

Pampita: "No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros". G-plus

Y en un nuevo ruce con la top, Charlotte cerró, sin filtro: “Quizás vos no tenés ninguna empatía. Las hormonas se ven que te están explotando. No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible".

¡Qué momento!