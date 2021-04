Tremendo escándalo de Nicole Neumann y Viciconte en el country donde vive Cubero: "Mica la vio entrar y le gritó al guardia"

Aunque parecía que la relación entre Nicole Neumann con su exmarido, Fabián Cubero y la novia de él, Mica Viciconte había mejorado, el clima volvió a caldearse. En Los Ángeles de la Mañana hablaron de la última pelea que hubo entre la ex y la actual de Poroto con las tres hijas de la pareja como testigos.

“El otro día, te voy a contar una que es horrible, Nicole tenía que llevar a las chicas al country donde viven ustedes. Cubero no estaba en su casa y como Nicole no sabía cuál era, porque ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo, la hacen esperar afuera para que no entre”, empezó relatando Yanina Latorre, en una discusión con Cinthia Fernández, quien es amiga de la ex Combate.

“El otro día como Cubero no estaba y no salió a buscarlas, Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia. ¡¿Cómo Nicole Neumann que es la madre no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre?! ¡¿Estamos todos locos?!”, lanzó la panelista.

Cinthia, por su parte, avaló a su amiga pero criticó la actitud que tuvo con la modelo. “Eso de que la dejó a Nicole afuera es verdad y me parece patético. Eso viene pasando desde que se mudaron allá y viene pasando. Siempre critico cosas de Nicole y en esta la banco”, dijo, mientras con Yanina coincidían en que “el verdadero responsable es Cubero”, expresaron.

“Nicole estuvo bien. Yo como madre te entro, te rompo la puerta, saco el mate y que Cubero grite. ¡No saben el escándalo que hizo Mica en la guadia! Eso fue de cagona, porque no se lo hizo a Nicole. Se lo hizo al de la guadia que el tipo es un empleado”, cerró Yanina Latorre sobre la fuerte pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann.