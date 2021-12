El tremendo cruce de Ricardo Montaner con Juan Cruz Sanz: "No te metas con mi familia, tonto"

En medio de la emoción de Ricardo Montaner por el embarazo de su hija Evaluna con Camilo Echeverry, el periodista Juan Cruz Sanz dio una información sobre el artista que al exjurado de La Voz Argentina (Telefe) no le gustó.

Muy enojado, Ricardo apuntó muy fuerte en Twitter contra el comunicador y le pidió, re picante, que dejara de meterse con su familia.

"Camilo es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en 2021. Si necesitás una entrada, tengo como ayudarte. No te metas con mi familia, tonto", le dijo, re enojado.

LA TAJANTE RESPUESTA DE JUAN CRUZ SANZ A RICARDO MONTANER

Al leer el fuerte tweet que le había dedicado el cantante, el comunicador le puso los puntos públicamente y le contestó con un tremendo exabrupto.

"Ricardo, yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo sólo conté una disputa legal que está pasando entre la productora que trae al chico este y el estadio. ¿Me la vas a negar? Tomate un mojito y no me rompas las pelotas", sentenció el periodista, que también sumó la información de Ángel de Brito sobre la supuesta medida cautelar que podría suspender el show de Camilo.

¡Fuerte!