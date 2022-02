Tremendo cruce de Dalma Maradona con Viviana Canosa: "¡Qué desagradable sos, mujer!"

Una pelea entre Viviana Canosa y Florencia de la Ve derivó en una inesperada pelea de Dalma Maradona con la conductora de A24. Así la hija de Diego Maradona se molestó por unas fuertes declaraciones de la animadora sobre su padre y la cruzó en Twitter.

Viviana hizo un editorial defendiendo al Kun Agüero, luego de que Florencia lo criticó por sus declaraciones sobre el pago de impuestos, y terminó lanzando tremendos dichos sobre "El Diez".

"¿Cómo vas a desprestigiar al Kun que es un ídolo en todas partes del mundo? No, ellos aman a Maradona, porque vos tenés que cagar a trompadas a una mina, violarla, abusarla. Cag… a todas las minas con las que estás, despreciar a tus hijos, escupir al Papa, todo eso y sos un ídolo en este país”, arrojó y Dalma no se quedó callada.

Dalma: "¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste sobre mi papá se las hubieras dicho a él en la cara". G-plus

QUÉ DIJO DALMA MARADONA DE VIVIANA CANOSA

"No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al Kun. ¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste sobre mi papá se las hubieras dicho a él en la cara", twitteó, enojadísima.

Más sobre este tema Viviana Canosa defendió con todo al Kun Agüero tras las críticas de Flor de la Ve: "Te banco a muerte"

"Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en la tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar. ¡Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia", siguió la actriz, molesta con las declaraciones de Canosa.

Viviana: "Me defienden todas menos ustedes. Gracias, pichona. Estoy laburando... si no te molesta sigo con eso". G-plus

QUÉ DIJO VIVIANA CANOSA DE DALMA MARADONA

En la misma red social, tras la catarata de tweets de Dalma, Viviana salió a enfrentarla. "Me defienden todas, menos ustedes. Gracias, pichona. Estoy laburando... si no te molesta sigo con eso. ¡Besos!", puso. ¡Y la hija de Claudia Villafañe siguió!

Fotos: Twitter

“Sabés que hacés todo bien cuando te bloquea Viviana Canosa. Y cero tiene que ver con política, diría que para nada. Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón. Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo", escribió, en la red social.

Más sobre este tema Viviana Canosa, polémica con Flor de la Ve: "Vos en este país te podés autopercibir como se te dé la gana"

Hacia el final se refirió a su búsqueda por llevar a la Justicia a la periodista. "El único problema es que mi abogado también es el de ella. ¡Estás en problemas Dragani!", cerró, intentando ponerle un humor al conflicto.

Más sobre este tema Juariu mandó al frente a Viviana Canosa y Mariano Martínez: llamativos likes y comentarios en redes

Fotos: Twitter