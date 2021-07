Tremendo cruce de Ángel de Brito con Jorge Rial por calificar a LAM como 'picadora de carne': "No tiene vergüenza el choca Fititos"

Lejos de la pantalla tras ponerle punto final abruptamente a TV Nostra, Jorge Rial analiza la TV desde su cuenta de Twitter y emite fuertes opiniones.

En esta oportunidad, el periodista se hizo eco del profundo testimonio que dio Karina la Princesita en LAM, en el que pidió disculpas por el modo hostil con el que arremetió contra el jurado de La Academia y rompió en llanto al reconocer que está pasando por un difícil momento personal.

"Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder. Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis exmúsicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata. Pero bueno, estaba trabajando un montón y dije 'yo puedo con todo'. Pero hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el ante año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera tenga trabajo, lo voy a tener que laburar gratis", dijo Karina, angustiada, sin contener las lágrimas en un tenso mano a mano con Ángel de Brito, jurado de La Academia con quien más confrontó en ShowMatch.

"Impresionante el sincericidio de Karina en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos", escribió Rial. G-plus

Del otro lado del televisor y con su red social a mano, Rial disparó sin dudar contra De Brito: "Impresionante el sincericidio de @kari_prince en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos".

Como era de esperar, el fuerte tweet de Rial, quien próximamente desembarcará en la radio, tuvo réplica de un usuario que no dudó en arrobar a De Brito, para que también le responda la crítica a Jorge.

"No tiene vergüenza el choca Fititos", lo cruzó duro Ángel, parafraseando indirectamente una frase de Rial tras renunciar a TV Nostra. G-plus

"Jorge Rial hablando de @AngeldebritoOk y la 'picadora de carne'. Quién te ha visto y quién te ve, Jorge. Hablás como si no tuvieras a Beatriz Solomón sobre tus espaldas, ella sí que se abrió y mostró debilidades, pero como la picadora de carne era tuya... ¿no?", arremetió un usuario de Twitter, durísimo con Rial.

Inmerso en la contienda tuitera, Ángel de Brito no se quedó atrás y disparó sin piedad contra Jorge Rial, ironizando con su renuncia a TV Nostra, programa de América que no le funcionó como deseaba. "No tiene vergüenza el choca Fititos", escribió el conductor de LAM, luego de la inesperada y fuerte crítica que le hizo Jorge Rial en Twitter, parafraseando con ironía la frase con la que su colega se despidió de su programa en América: “Me pusieron una Ferrari y la choqué".

No conforme con ese tweet, Ángel fue por más: "Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi nadie tan cara rota". Y sobre la crítica de Rial, apuntada a su poca comprensión con La Princesita, De Brito agregó: "Se cagó en sus compañeros y habla de empatía". Hecho sus personales descargos, Ángel de Brito retuiteó explosivo comentarios contra Jorge Rial.