Tremendo cruce al aire entre Adrián Pallares y Yanina Latorre por Rial: "Yo no le tengo miedo a Jorge"

Siempre muy picante, Yanina Latorre se cruzó fuerte con Adrián Palleres al aire en el programa radial del que forma parte, Polino Auténtico. El tremendo ida y vuelta se produjo luego de que ella asegurara que en América, emisora de la que el conductor forma parte, quienes trabajan allí tienen prohibido hablar de la vacunación de Jorge Rial en Miami.

“Quiero decirte algo pero no quiero debatir para no darle de comer a los demás. Nosotros no hablamos de la vacunación de Rial porque nosotros no quisimos hablar. El canal no prohibió hablar de la vacunación de Rial”, la desmintió Adrián.

“Bueno, yo tengo otra información y la voy a sostener”, dijo Yanina y redobló la apuesta. Entonces, Pallares reivindicó su postura: "Si seguís el programa, vas a ver que no hablamos de vacunaciones”.

"Vos no hablás pero hay una bajada de no hablar del tema. Tengo muchos amigos en América aunque odie América. Tal vez a vos no te avisaron, como no hablás de vacunas... ¿Qué opinas de la vacunación de Rial después de todo lo que dijo de mí y de Nacho Viale? ¿Podés hablar de un compañero de canal o le tenés miedo?”, siguió Yanina, insistente.

Entonces, Adrián se despidió dando su opinión y remarcando que no le teme al su colega. “No le tengo miedo a Jorge, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera”, respondió.

Y Yanina se despidió con una picante frase. “Y sí, fácil es criticar a Marcelo Tinelli pero con Rial todos se callan”, cerró.

