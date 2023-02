El polémico comentario de Fernando Carrillo a Emiliano Rella que despertó la furia de sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2

En un tenso cara a cara que se vivió en El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carillo se convirtió en el centro de la polémico después de hacerle un tremendo comentario a Emiliano Rella que despertó la furia de sus compañeros.

Así fue el cara a de Fernando con Emiliano, en el que terminando interviniendo Delfina Gérez Bosco y Enzo Aguilar:

Emiliano: -Estaba entre dos personas, pero hace cinco minutos cambié de opinión y decidí cambiar el voto. Mi voto es para Fernando. Fer, te veo tibio. Te veo que no sé quién sos, que no sabés qué querés hacer. No te veo feliz acá, no te veo que te estés divirtiendo y te veo que estás gritando por dentro y no podés sacar lo que es Fernando. Y queremos conocerte.

Fernando: Bueno, si quieres decirme tibio… Yo sí creo que eres una persona tibia, que no definiste tu vida. Eres un tipo lindo, pero no puedo leerte. No sé si eres marisco o eres molusco. ¿Sabés cuál es la diferencia? La conch… en el marisco es suavecita y blandita; y en el del molusco es dura. Y no sé leerte.

Más sobre este tema Sebastián Cobelli cruzó fuerte a Fernando Carrillo en El hotel de los famosos: "¿Aprendiste a rapear estando preso?"

E: -¿Y por qué necesitás leerme eso? ¿Cuál es tu necesidad? Es fácil. Para conocer al otro, tenés que preguntar. Vos no preguntás, por eso no sabés de mí. Para mí, terminó acá.

Delfina: -¡Con este comentario estás quedando como el cu… vos! Jugá bien, no jugués mal. No sabés ni siquiera callarte un poco, Fer

F: -Es una expresión venezolana.

Enzo: -No hundas a todo un país que son excelente por una pelot…, porque el pelot… sos vos, no la gente de Venezuela.

F: -A partir de hoy no hablo con nadie.

Más sobre este tema El tremendo ataque de celos de Mimi a Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2 ¿que casi termina con un beso en la boca?

TENSO CARA A CARA DE FERNANDO CARRILLO CON JUANMA MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de haber protagonizado varios cruces con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carrillo volvió a convertirse en noticia después de haber mantenido un tenso cara a cara a con Juan Manuel Martino.

“A mí, por ejemplo, no me gusta que usted se siente en la mesa sin camisa. Eso me parece de muy mala educación, Juani”, comenzó diciendo el actor en el reality de eltrece, quien encaró al hermano de Majo Martino.

“Mi padre me decía a mí siempre ‘vaya a ponerse la camisa’, porque hacer eso es de mala educación”, insistió Carillo, dejando en claro la incomodidad que le hizo sentir el joven en la casa en la que conviven.

Más sobre este tema Fede Barón y Yasmín Corti, cada vez más cerca en El Hotel de los Famosos 2: "Ella es divina y tenemos buena onda, por ahora hasta ahí"

Tras escucharlo, Juan recogió el guante y respondió, tajante: “Pero, ¿no era que nos podíamos desnudar y todo? ¡Usted se baña desnudo con el instrumento colgando! ¿Por qué yo no puedo estar en la mesa sin remera en una casa de verano?”.